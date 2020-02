La nuova vita dell'ex azzurro Caio: "Sono la voce di FIFA in Brasile, ma tifo ancora Napoli"

È stata una delle promesse più interessanti del panorama brasiliano, oggi è la voce del calcio e dei videogame nel paese del futebol bailado: Caio Ribeiro Decossau, ex giocatore di Inter e Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb della sua nuova vita e di cosa ha fatto una volta lasciato il nostro Paese, soffermandosi anche sui ricordi legati a Napoli:

"Città bellissima, gente accogliente. Mi sono trovato benissimo e sono rimasto tutt'ora tifoso degli azzurri. Mi è capitato di tornarci per Natale e per Capodanno. L'affetto per l'Inter resta, tant'è che a fine stagione col Napoli mi voleva riprendere. Avrei giocato sotto Gigi Simoni, che ho avuto proprio con i partenopei e con gente come Ronaldo. Ma scelsi di tornare in Brasile, ponendo fine alla mia avventura europea, a parte una breve parentesi in Germania".