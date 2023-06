La preghiera di Silvio Orlando alla festa Scudetto diventa virale: “Non ci indurre in penalizzazioni…”

E' diventato virale sui social - anche da parte di tifosi di altre squadre - l'intervento di ieri dell'attore Silvio Orlando alla festa Scudetto del Napoli.

E' diventato virale sui social - anche da parte di tifosi di altre squadre - l'intervento di ieri dell'attore Silvio Orlando alla festa Scudetto del Napoli. Il noto attore, protagonista in maglia azzurra anche nelle serie tv di enorme successo Young Pope, ha recitato un particolare padre nostro: "Napoli nostro, che sei nel cielo, sia sempre ricordato il tuo nome, questo è il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in un campionato in champions, dacci oggi il nostro Kvara quotidiano e continua così, senza debiti, perché noi non mascheriamo i bilanci debitori, e non ci indurre in penalizzazioni... capisc' a me, ma liberaci dal VAR. Ammèn. Anzi, Osimheeeeen!"