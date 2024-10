La previsione di D'Amico: "Osimhen via a gennaio a una sola condizione"

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questione Kvaratskhelia? Per correttezza non mi permetto di dare giudizi perché conosco bene il Napoli ed anche Jugeli. E’ cominciata la trattativa per chiudere l’affare, ma non posso esprimere un giudizio. Il calciatore e l’entourage avranno anche il riferimento del contratto che fu fatto ad Osimhen, ad oggi il calciatore guadagna una cifra lontana dagli standard di certi calciatori. Sia Kvaratskhelia che Osimhen sono stati protagonisti dello scudetto e i due ingaggi sono impari. Se il calciatore deciderà di non rinnovare allora il Napoli aspetterà l’offerta giusta.

Osimhen ceduto a gennaio? Dipende dai vuoti che si creano nelle squadre dove può andare. Se ci sarà un infortunio di qualche centravanti importante allora uno come Osimhen potrebbe essere richiesto. Serie A? Il Napoli deve approfittare del vantaggio di non giocare le coppe, può dedicarsi all’intensità che Conte richiede. Ho visto che è un campionato sempre più tattico dove c’è una fisicità crescente, ma rispetto agli anni d’oro la qualità individuale è calata”.