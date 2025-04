La previsione di Improta: "Lo dissi già a Castel di Sangro"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La partita di Monza è stata bruttina, ma il calcio è bello perché ti fa capire che determinati segnali sono positivi, come ad esempio il gol di Orsolini all’Inter. A Castel di Sangro dissi che il Napoli sarebbe stato protagonista e avrebbe potuto vincere lo scudetto, la mia convinzione è aumentata dopo la sconfitta di Verona dove poi sono arrivati i nuovi acquisti. Il Napoli è stato in testa alla classifica per 18 giornate, già ai punti meriterebbe lo scudetto, siamo ad un punto della stagione dove bisogna pensare partita dopo partita.

Bisogna concentrarsi su ogni singola gara dando il massimo, continuo a ripeterlo: il Napoli vincerà lo scudetto”.