La previsione di Pioli: "Corsa Scudetto equilibrata. Serviranno più di 85 punti, sono tanti"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha detto la sua anche sulla corsa Scudetto e sulla quota minima da raggiungere per essere competitivi in questo senso: "Per cercare di confermarci dovremo fare più punti possibili, ma non sarà determinante essere primi o secondi alla sosta per il Mondiale. In vetta mi aspetto un campionato equilibrato, servirà arrivare sopra gli 85 punti a fine stagione, che sono tanti. Prima li facciamo e meglio è, perché possiamo poi permetterci qualche battuta d'arresto. Vogliamo continuare la striscia positiva già da domani".