La previsione di Pozzecco: “Scudetto al Napoli e Champions all’Inter”

Intervistato dai cronisti a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro', Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale italiana di basket, si è sbilanciato in due pronostici per quanto riguarda campionato e Champions: "Non sono un esperto di questo sport, ma un grande appassionato come tutti gli italiani - la premessa -. Io l'ho già detto: lo scudetto lo vince il Napoli perché Conte è di un'altra categoria. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, vincerà la Champions. Sa gestire il gruppo e ne capisce anche tatticamente e tecnicamente, è l'esempio che un ex giocatore può coniugare le due cose".