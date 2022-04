La rivincita di Giuntoli: "Tanti club volevano Lobotka, ma eravamo convinti delle sue qualità"

Stanislav Lobotka è la rivincita personale di Cristiano Giuntoli contro chi l'aveva già bollato come un brocco. Il direttore sportivo ne ha parlato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stanislav Lobotka è la rivincita personale di Cristiano Giuntoli contro chi l'aveva già bollato come un brocco. Il direttore sportivo ne ha parlato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Chi non fa non sbaglia. Nessuno è infallibile, molte volte noi in Italia diamo dei giudizi affrettati su ragazzi che vengono da altre culture. Ci vuole sempre un po' di tempo, a volte può essere un mese e a volte un anno. Ci vuole un po' più di calma. Lobotka non è mai stato messo in discussione o sul mercato. Lo volevano in tanti, ma noi eravamo sereni e convinti delle sue qualità. Ha avuto la tonsillite, la pubalgia, aveva preso qualche chilo perché non giocava. Ha dovuto fare una preparazione da zero con Spalletti ed è stato bravissimo il mister a fargli esprimere le sue qualità nel nostro centrocampo".