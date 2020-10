La Russa sull'apertura degli stadi: "Non ha senso mille tifosi a San Siro, bene anche il 25% del totale!"

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ha senso mettere solo mille persone a San Siro, bisognerebbe fare delle percentuali come nei palazzetti. Per me andrebbe bene anche il 25% della capienza. Parlando della salute, credo che a San Siro da 8mila e 20mila potrebbero entrare in assoluta sicurezza. Modello matematico? Siamo preoccupati per questo e non per l'incidenza attuale! C'è un modello da matematico che dice che se continua questa crescita, allora tutto è possibile! La gente non ha paura di quello che succederà, ha paura oggi. E' giusta ogni precauzione, ma è sbagliata la psicosi ed il terrore che si sta generando! Oggi la gente ha cambiato il sistema di vita anche quando non ce n'è bisogno, credo che questa psicosi esagerata va combattuta con la verità, informando la gente".