La sensazione di Bacconi: “Sarà Gasperini il nuovo allenatore! Ha lanciato un indizio…”

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “Secondo me a Napoli verrà Gasperini per un po’ di motivi. Nell’ultima conferenza si è tradito per come ha parlato, in terza persona.

Parlerebbe in prima persona se volesse restare. Dentro di sé cova questa voglia di dimostrare di essere da big. Il Napoli deve ricostruire e lui è perfetto da questo punto di vista. Per ADL non è un allenatore che ha le pretese di Conte, ma ha le caratteristiche per piacere che ha Conte. Piace sicuramente alla società più di Pioli e Italiano”.