Laudisa: "Dire che Ancelotti sia a rischio è esagerato. Lozano? Il messicano deve dare qualcosa in più"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta Dello Sport: "Allegri al posto di Ancelotti? Non credo all'ipotesi Allegri. Il presidente ed Ancelotti hanno sicuramente pareri diversi, ma dire che il tecnico scricchioli è esagerato. Logicamente tutto dipenderà dai risultati. Vedo un percorso di confronto, com'è giusto che sia.



Lozano? Non credo sia il pomo della discordia. Il ragazzo ha qualità, la scelta è stata ponderata e condivisa. Ancelotti deve metterlo nelle giuste condizioni ma spetta anche a Lozano dare qualcosa in più. Chiaramente ha caratteristiche simili ad Insigne, ma quando è stato comprato, questa situazione era prevista.



Fare a meno di uno dei due? Il Napoli non può fare a meno di nessuno dei due, deve essere bravo l'allenatore. Ancelotti sa sfruttare il potenziale della propria squadra.



Ancelotti a caccia di nuove esperienze? Potrebbe essere lo stesso Ancelotti a cercare esperienze diverse, ma qui stiamo facendo un viaggio nel futuro. Il Napoli ha comunque battuto il Liverpool, fondamentale per la qualificazione, mentre i punti persi in campionato lasciano il tempo che trovano. Il mister ha tutto per guidare la macchina al meglio.