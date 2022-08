Laudrup: “Tutte volevano evitare i Rangers dalla 4a fascia! Napoli? Lì è dura…"

Intervistato dai media locali, l'ex giocatore dei Rangers ma anche di Milan e Fiorentina, Brian Laudrup, ha parlato del sorteggio di Champions

Intervistato dai media locali, l'ex giocatore dei Rangers ma anche di Milan e Fiorentina, Brian Laudrup, ha parlato del sorteggio di Champions: "I Rangers sono tornati alla ribalta, si tratta di questo per quanto possa essere difficile il girone. Si metteranno alla prova senza alcuna paura e dopo aver fatto così bene in Europa League ora è tornato nell'elite.

Tutte le squadre avrebbero evitato i Rangers dalla quarta fascia, anche per l'atmosfera di un vero stadio di calcio che è visto ora con trepidazione. Sarà incredibile la battaglia della Britannia con il Liverpool che al momento non è al massimo. Al contrario il Napoli ha iniziato benissimo ed è difficile come posto, lo so dai miei tempi in Italia che lì è difficile andare, ma ormai i Rangers hanno esperienza":