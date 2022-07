Lavezzi: "Mi volevano altre italiane, ho sempre rifiutato per rispetto dei tifosi"

Ezequiel Lavezzi commenterà la Champions su Prime Video. Durante un'intervista a Fanpage ha svelato

Ezequiel Lavezzi commenterà la Champions su Prime Video. Durante un'intervista a Fanpage ha svelato: “Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto farlo. Non è mai successo perché ho deciso di non giocare in squadre italiane che non fossero il Napoli. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto per rispetto della gente che mi ha amato lì”.