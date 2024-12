Lazio, Gila: "Due vittorie col Napoli, siamo in 20 e diamo tutti il massimo"

Il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato a Relevo toccando tantissimi temi della sua avventura in Italia dopo essere arrivato dalle giovanili del Real Madrid. Il suo pensiero inizia dal ko per 6-0 contro l'Inter in campionato: "Il risultato con l'Inter mi è sembrato esagerato, ma bravi loro e noi dovremo lavorare per far sì che cose del genere non succedano più. E' stato un peccato perché con quei tre punti saremmo stati ancora più in alto".

La Serie A?

"Negli ultimi anni c'è molta concorrenza, come dimostrano gli esempi di Napoli e Bologna. Il livello della Serie A è aumentato e questo è un bene, ci sono tante squadre che lottano per l'Europa".

L'obiettivo è la Champions?

"Nella nostra idea sì. Il nostro obiettivo è andare avanti partita dopo partita, ma secondo me abbiamo possibilità e livello per entrare in Champions".

Senza dimenticare l'Europa League…

"Cerchiamo di dare continuità in tutte le competizioni, abbiamo vinto anche col Napoli in Coppa Italia. Siamo 20 giocatori, fra tutte le competizioni qualcuno riposa e gli altri danno il 100%".