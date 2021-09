Lazio, Hysaj elogia l'ex Reina: "E' un grande campione, come Strakosha"

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa parlando di Reina e Strakosha: "C'è un grande patrimonio tra i pali. Sono due campioni che si stanno giocando il posto. Mi è dispiaciuto contro il Galatasaray per l'errore di Strakosha, ma è un professionista. Sono contento che i tifosi domenica lo abbiano applaudito, è stato un gesto importante per tutti noi, sappiamo che la tifoseria ci supporta sempre".