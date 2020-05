Lazio, il medico sociale: "Ci vogliono 2-3 settimane per far tornare i calciatori in condizione"

Ivo Pulcini, responsabile dello staff sanitario della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non è giusto che il medico, oltre a tutte le responsabilità che ha, debba avere anche quella di eventuali contagi. Ma sono fiducioso perché l'INAIL è intervenuto e ha chiarito che la responsabilità, in caso di contagi, sia sul datore di lavoro. Mi pare che nell'articolo 42 si dica questo, per questo sono tranquillo e credo che i nodi saranno sciolti. Tempistiche? 14-21 giorni per i calciatori per tornare a regime".