Lazio, la tesi del dottor Pulcini: "Per me l'asintomatico non è malato"

La Gazzetta dello Sport riporta le tesi controverse sul Covid del dottor Ivo Pulcini, oggi in procura: "Per me l'asintomatico non è malato". Le sue dichiarazioni di qualche tempo fa ("per far ripartire il campionato bastava la semplice effettuazione del test immunologico a immuno fluorescenza") avevano scaturito ad aprile una denuncia dal Codacons. Nei giorni scorsi ha poi affermato che "il genoma N è talmente debole come virulenza da non aver alcun significato contagioso". Delle sue scelte nel club con cui lavora dal 2006, la Lazio, dovrà rispondere alla Procura federale. Alla prima convocazione non si è presentato, oggi dovrà necessariamente esserci se non vuole essere deferito.