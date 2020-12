Lazio, Luiz Felipe: "Abbiamo dimostrato il nostro valore contro una delle squadre più forti"

Luiz Felipe ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria conquistata contro il Napoli all'Olimpico: "Oggi abbiamo fatto una bellissima partita, tutti quanti, anche chi è entrato. Questa mentalità la dobbiamo avere sempre. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma non deve essere una scusa, anche alle altre succede. Abbiamo dimostrato di avere una grande mentalità, ma serve la continuità per vincere con il Milan. Quando vinci prendi fiducia, questa è la nostra squadra, quando giochiamo così è dura per tutti. Oggi abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato, dimostrando il nostro valore. Continuiamo così".