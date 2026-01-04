Lazio, Noslin: "Ricordo bene la tripletta al Napoli e oggi voglio ripetermi!"

TuttoNapoli.net
Oggi alle 12:16
di Pierpaolo Matrone

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del lunch match col Napoli: "C'è un solo attaccante oggi, il mister mi dà fiducia, speriamo di fare una grande prestazione per ottenere i tre punti. Ricordo molto bene la tripletta in campionato, cercherò di fare lo stesso oggi".