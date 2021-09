Lazio, Sarri: "Finora due buone gare e un'altra no: era prevedibile una fase di rigetto"

Maurizio Sarri e la reazione che si aspetta dalla sua Lazio dopo la brutta sconfitta contro il Milan. Anche di questo ha parlato l'allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida contro il Galatasaray, la prima della fase a gironi di Europa League: "Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci riusciremo, saremo contenti anche per i nostri tifosi. Finora abbiamo svolto due buone gare ed una no: per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. Quest'applicazione prevede una fase di rigetto, ora devo lavorare perché sia più breve possibile".