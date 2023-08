Le pagelle al mercato di Criscitiello: "Napoli da 6,5-7, ma serve un vice-Lobotka"

"Il mercato dei rossoneri è quello più intelligente di tutti, vedremo poi come i nuovi acquisti renderanno sul campo".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: "Non credo che la chiusura del mercato sia un giorno di passaggio, molte squadre devono fare ancora tanto. Non mi fido sportivamente di Giuntoli, che da quando è arrivato alla Juve non ha presentato ancora una ‘scopa’. Il Napoli credo che sia a posto, il Milan deve fare un attaccante, l’Inter che ha fatto macelli deve completare l’acquisto di Pavard.

Il mercato del Napoli? Il vice-Lobotka serve, il Napoli deve allungare la panchina. Se vuole vincere lo scudetto e fare bene in Champions deve allungare la panchina e fare anche delle uscite. Credo che la squadra sia molto forte, è naturale che quest’anno la competizione aumenta. La Juve non avrà punti di penalizzazione, il Milan è più forte dell’anno scorso, l’Inter, anche se le manca qualcosa, è sempre forte.

Voto al mercato del Napoli? Doveva intervenire poco, ha fatto quello che doveva fare. E’ una squadra che vale 8,5-9 e il mercato è da 6,5-7. Conosco Meluso, è un direttore operativo che sa parlare all’allenatore e alla squadra.

Mercato dell’Inter? Non ha convinto, Samardczic è un giocatore forte che andava preso e anche il Napoli deve farci un pensierino. C’è ottimismo per Pavard, ma fino a quando non chiude le operazioni quest’anno non vanno date per fatte. Il Milan ha preso giocatori forti pagati sui 20 mln che possono dare plusvalenze future. Il mercato dei rossoneri è quello più intelligente di tutti, vedremo poi come i nuovi acquisti renderanno sul campo.

Lazio? L’ho vista a Lecce e mi ha fatto una pessima impressione. È partita male, ma non mi fido, il Napoli deve stare molto attento. Contro i campioni d’Italia può trovare motivazioni che non aveva contro Lecce e Genoa”.