Foto Le pagelle del Pampa: 8 a super Neres! Lobotka si guadagna un bel 7.5

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto Sosa, ha s tilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro il Verona. Migliore in campo per il Pampa è David Neres, che prende un otto pieno. Alle spalle del brasiliano Lobotka, 7,5 per lo slovacco. Seguono un sontuoso Rrahmani e Anguissa, autore del secondo gol azzurro. 7 anche al tecnico del Napoli Antonio Conte.