Bucchioni: "Conte ha ottenuto una reazione straordinaria dopo lo scossone post Bologna"

"Ha vinto il Napoli, ha vinto Conte, ha vinto Hojlund. C’erano tanti duelli e tante suggestioni dietro e dentro questa sfida che alla fine regala le prime certezze". Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Gli Azzurri hanno ritrovato lo spirito vero, quello che chiedeva il suo allenatore, nonostante le grandi e troppe assenze sono squadra vera in piena corsa per lo scudetto.

La Juve squadra non è ancora, Spalletti dovrà ancora lavorare tanto e con stasera, otto punti dalla vetta, svaniscono anche gli ultimi piccoli sogni scudetto e crescono le difficoltà per centrare un posto in Champions.

La sintesi è questa: il Napoli gioca da squadra e pensa da squadra, la Juve fa fatica, è solo Yldiz o quasi.

Partita dopo partita si percepiscono i contorni più netti di quello che è successo dopo la sconfitta di Bologna. La grande scossa che Antonio Conte ha dato al suo gruppo e la reazione forte che ha ottenuto sono qualcosa di straordinario. Senza il centrocampo titolare e con McTominay non in perfette condizioni, il Napoli ha comunque la stessa mentalità, tutti attaccano tutti difendono, giocano per vincere, hanno personalità e carattere. La vittoria è frutto di tutto questo bagaglio che il Napoli si porta dietro dall’anno scorso e che sembrava smarrito. Ora che è stato ritrovato questo gruppo sembra caratterialmente ancora più forte. Merito di Conte, ovviamente. Ma anche della società che l’ha sostenuto e appoggiato sempre con le chiarissime parole di De Laurentiis".