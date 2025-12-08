Elmas: "Spero di arrivare a 300 presenze con questa maglia, che emozione al Maradona"

"Una vittoria di personalità e cuore! Oltre 200 presenze con il Napoli? Un onore per me, spero di arrivare a 300. Pensiamo già al Benfica!". Il calciatore azzurro, Elijf Elmas, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, nel post partita di Napoli-Juventus.

Di seguito le sue parole:

"Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi.

Siamo tutti uniti e questa è la grande forza di questo gruppo: lavoriamo tutti per un obiettivo comune e siamo tutti pronti. Anche gli infortunati sono sempre con noi: facciamo tutto per loro e diamo il nostro massimo, abbiamo vinto anche per loro. Dobbiamo andare avanti così.

Secondo me ho giocato bene, sto cercando di fare tutto ciò che mi chiede il mister: ovviamente non sono Stanislav Lobotka (ride n.d.r.), però spero di stare facendo bene. L'importante è vincere, così siamo tutti contenti.

Oltre 200 presenze? È un onore per me. Arrivare dalla Macedonia e raggiungere questo traguardo per me è straordinario: sono contentissimo di quello che ho fatto finora, posso arrivare anche a 300, vediamo.

Spalletti? Non l'ho visto, non so se lo vedrò dopo. Gli voglio bene, resta per me un allenatore speciale, ma oggi ha perso e va bene così.

Benfica-Napoli? Stiamo già pensando alla Champions League! Abbiamo 2-3 giorni per prepararla: il mister ci dice sempre di pensare partita dopo partita e di avere la testa alta. La prepareremo bene per vincere, perché sappiamo cosa significano questi tre punti".