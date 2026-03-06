Le pagelle del Pampa: "Tutt'altro Napoli rispetto a Verona, ha ritrovato tanti giocatori"

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Torino 2-1: "Solo 5 minuti di ansia per il gol subito nel finale, ma il Napoli rispetto a Verona è stato diverso ed ha strameritato di vincere la partita ed ha anche ritrovato tanti giocatori. 90’ per Gilmour, un tempo per Anguissa, abbiamo rivisto De Bruyne".

