Le pagelle di Del Genio: "Tre azzurri su tutti, Raspadori e Simeone forse meritavano meno"

vedi letture

Piena sufficienza per tutti, con Neres, Ngonge e McTominay sui compagni nelle pagelle di Paolo Del Genio. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli però ha specificato che forse qualche insufficienza poteva starci: "Forse Raspadori e Simeone non meritavano la sufficienza, ma non ho voluto mettere insufficienze", le sue parole nel corso della trasmissione '4-4-2 post-partita' sull'emittente radiofonica.

Questi i voti di Del Genio:

Caprile 6

Mazzocchi 6

Rafa Marin 6

Juan Jesus 6,5

Spinazzola 6,5

Lobotka 6,5

Gilmour 6,5

Raspadori 6

Neres 7

Ngonge 7

Simeone 6

Zerbin 6

Anguissa 6

Lukaku 6,5

Kvaratskhelia 6

McTominay 7

Conte 7