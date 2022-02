Le percentuali scudetto di Caputi: "Dico Napoli al 30%. Juve? Mai considerata in corsa"

Massimo Caputi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizza l'intrigante lotta scudetto: "Credo che veramente bisogna navigare a vista, è difficile oggi trovare una squadra favorita più delle altre. L'Inter è la più attrezzata, ma Napoli e Milan seppure con struttre diverse siano in grado di giocarsela fino in fondo. Non sottovaluterei le altre gare che non sono scontri diretti, perchè in questo momento anche la lotta per non retrocedere è più intensa e ci sono squadre disposte a fare le barricate pur di prendere un punto. La differenza la faranno gli scontri diretti, ma anche i punti che si possono perdere

Se devo dare le mie percentuali scudetto dico Inter al 40%, Napoli 30% e Milan al 30%. Juventus? Non lo mai considerata per lo scudetto".