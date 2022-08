Lecce, Baschirotto a Dazn: "Tutte le mie qualità per portare il risultato a casa"

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Napoli.

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Napoli: "Io vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo e cerco di vivere a pieno tutte le emozioni che mi stanno arrivando.

Stasera? Cercherò di mettere in campo tutte le mie qualità e le mie doti per cercare di far portare alla squadra il miglior risultato possibile a casa e la vittoria".