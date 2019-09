Lecce, Calderoni: "Col Napoli servirà coraggio, dobbiamo ripagare i tifosi! Su Callejon..."

Cosi ha parlato in sala stampa Marco Calderoni nella settimana che porta alla sfida con il Napoli: "Quando ho affrontato per la prima volta la Serie A ero abbastanza giovane. Riscoprirla dopo nove anni significa che c'è un lavoro dietro, sono cresciuto come giocatore. Non basta lavorare sul campo, ma anche fuori, studiare per poter migliorare.



Callejon sicuramente è un giocatore molto forte, che non ti dà punti di riferimento, che taglia tanto alle spalle degli esterni. In questi pochi giorni che mancano ci lavoreremo con tutti il reparto.



Domenica stadio pieno? Non c'è timore dal punto di vista ambientale, ci deve dare carica. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi, ma anche per noi, mantenere la categoria. Loro hanno risposto con tanti abbonamenti, sta a noi ripagarli.



Napoli in coppa? Andavano a mille all'ora! Gioca molto bene a calcio, non butta mai via la palla, hanno ottenuto un risultato importante contro i campioni d'Europa. Per noi deve essere uno stimolo, dobbiamo dare continuità ai risultati. Lo stesso coraggio che abbiamo usato col Torino dobbiamo usarlo anche contro il Napoli e le altre squadre".