Lecce, Corvino: "Gonzalez piace al Napoli e tanti altri club! Banda? Un lavoro alla Kvaratskhelia"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Simeone riesce sempre a dare tutto, da inizio allenamento alla fine, e la domenica raccoglie sempre i frutti. Spesso sorprende per quello che riesce a fare. Banda? Abbiamo fatto lo stesso lavoro fatto dal Napoli per Kvaratskhelia, un lavoro di idee e non di portafoglio.

Se Giuntoli mi ha chiesto Gonzalez? Come me, è venuto dal marciapiede, un direttore molto attento, sa vedere le qualità e le potenzialità dei calciatori. Mi farebbe piacere se uno come Gonzalez possa piacere a squadre del Sud, ma è attenzionato da molti club. Avevo consigliato ad alcuni amici di puntare su Baschirotto e Banda al Fantacalcio".