Lecce, Corvino: "Napoli-Ramadani? Nessuna richiesta ufficiale, anche se ci fosse non lo direi”

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal'.

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Sono stato il primo dirigente di Conte, convinsi suo padre a fargli il contratto a 13 anni e l’ultimo dirigente prima del suo ritiro a Lecce. Antonio è una garanzia: la frase sul portiere e l’attaccante? Avere una spina dorsale è fondamentale per una squadra.

Pongracic? Durante la stagione ha dimostrato di essere un difensore centrale anche se giovane, molto importante e lo ha dimostrato anche ieri sera. Piace a Manna? E’ nei pensieri di tanti club, non so quanto lo voglia il Napoli ma sono sicuro, conoscendo Conte, che Pongracic non gli è sfuggito.

Ramadani? Non c’è una richiesta ufficiale del Napoli, anche se ci fosse non lo direi”.