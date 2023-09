Lecce, Sticchi Damiani: "Il Napoli ha dimostrato superiorità, è in grande forma"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo lo 0-4 contro il Napoli, primo ko interno per i salentini.

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo lo 0-4 contro il Napoli, primo ko interno per i salentini: “Il Napoli ha dimostrato superiorità, è in uno stato di grande forma; avevo visto anche la scorsa partita, quella contro l'Udinese, e si era espresso ad altissimi livelli. Nel primo tempo abbiamo tenuto botta e il gol dello 0-1 è stato una fiammata. La prima frazione di gara sarebbe potuta finire anche 0-0. Poi, nel secondo tempo, è arrivato subito il 2-0 e noi abbiamo avuto delle contingenze a centrocampo. L'uscita di Blin per infortunio ha lasciato un po' vuota la mediana”.

La prossima sfida con il Sassuolo? Tutte le gare sono importanti, anche con le big può capitare di fare punti, ma per fare punti contro le big hai bisogno che ci sia il miglior Lecce e che le avversarie di turno attraversino una giornata infelice. Il Napoli oggi non ha sbagliato nulla e, come ha detto il mister, a volte contro queste squadre anche fare il massimo può non bastare”.