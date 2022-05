Lega A, De Siervo: “Unici con l’NBA a trasmettere nel metaverso. La nostra Var è la migliore”

"Questo è il campionato più interessante degli ultimi anni".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Crescita delle Serie A negli ultimi anni? Questo è il campionato più interessante degli ultimi anni. Grandi meriti ai nostri imprenditori che hanno costruito squadre competitive che hanno permesso di avere quasi tutti gli obiettivi ancora aperti nelle ultime due giornate di campionato.

Investimenti dall’estero in Serie A? Si stanno rimescolando un po’ le carte con grandi capitali internazionali che stanno investendo nel nostro Paese. Anche il VAR, tanto criticato da noi, è invece il più tecnologico con le tante telecamere a disposizione e la grande qualità delle immagini.

Finale di Coppa Italia? Abbiamo individuato un nuovo partener che è Mediaset, abbiamo così garantito un programma più denso con una finale che batterà tanti record. Ci saranno telecamere che vengono utilizzate per i film di Hollywood, sarà davvero un grande spettacolo.

Metaverso in Serie A? Il calcio ha bisogno di fare questo tipo di sforzo e trasformarsi. Abbiamo costruito un centro di produzione televisivo all’avanguardia. Siamo in grado di cambiare le pubblicità in tempo reale in tempo reale. Dobbiamo raggiungere ed essere presenti nel web 3.0, in questo ambiente digitale si può creare un avatar comprare gadget e maglie ufficiali. Il mondo digitale è il futuro, la Serie A la stata la seconda lega dopo l’NBA in grado a trasmettere le partite sul metaverso.

Niente Boxing Day? Non ci sarà si tornerà direttamente a gennaio dopo il Mondiale, per la prima volta non godremo nel nostro campionato in autunno-inverno".