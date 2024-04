Lega, De Siervo promette guerra al pezzotto: "Nessun pirata può dormire sonni tranquilli"

Lo annuncia l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ai microfoni del Corriere della Sera.

"Nessun pirata può dormire sonni tranquilli". Lo annuncia l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ai microfoni del Corriere della Sera. Il tema, molto caro: la lotta alla pirateria online, in particolare il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, entrata ormai a regime due mesi dopo il suo avvio: "In soli sessanta giorni - spiega De Siervo - sono già stati bloccati più di diecimila siti illegali. Il sistema funziona.

Già in questi primi due mesi, il sistema è stato bersagliato da attacco informatici: "Non è vero che è stato clonato il codice sorgente della piattaforma - prosegue l'ad - gli hacker hanno bucato solo il primo livello di protezione del sito dell’Agcom. La sicurezza della piattaforma non è affatto compromessa".