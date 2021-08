Lega Pro, Ghirelli: "Stadi aperti al 50%, è una gioia immensa"

Nel corso della presentazione dei calendari di Serie C, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni della Rai Sport: "Si riparte, dopo un grande Europeo e dopo una grande Olimpiade. Siamo felici che riparta con il pubblico, con gli stadi aperti al 50%, una gioia immensa per tornare alla normalità. Vogliamo essere il campionato dei giovani per dare peso alla vittoria dell'Europeo. - continua Ghirelli parlando della riforma dei campionati - Noi abbiamo bisogno di una riforma, ma deve coinvolgere tutte le serie dalla A alla D e basata sulla sostenibilità economica e sulla stabilità. Se qualcuno pensa che basti fare una Serie C d'élite allora è fuori strada. Una riforma simile può esistere solo all'interno di un contesto più ampio. Oggi nel Consiglio Direttivo abbiamo fatto un passo avanti ponendoci il problema dei ripescaggi e delle riammissioni avanzando la proposta di bloccarli. Proporrò all'Assemblea di C, in programma tra fine agosto e inizio settembre, questo passo.

La suddivisione dei gironi? Il Girone C è rimasto lo stesso, è cambiata la divisione a Nord. L'hanno voluto le società. In parte si riducono le distanze di viaggio e c'è una competitività molto alta".