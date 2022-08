Legrottaglie avvisa la Juve: "Questo Napoli è incontenibile! Insigne? Kvara ha cose in più"

L'ex diensore Nicola Legrottaglie ha parlato a Tuttomercatoweb.com durante le Olimpiadi del Cuore in programma a forte dei Marmi.

L'ex diensore Nicola Legrottaglie ha parlato a Tuttomercatoweb.com durante le Olimpiadi del Cuore in programma a forte dei Marmi. Si è soffermato sul campionato e ha setto: "Mi ha colpito la costanza di squadre che paiono quasi non aver rinnovato nulla, visto lo spirito che hanno, l'idea e la costruzione del gioco. Sono partiti quasi tutti affiatati, soprattutto le prime che faranno un campionato a parte. Vedo un torneo equilibrato e grande convinzione da parte di formazioni che inizialmente hanno sofferto sul mercato ma hanno saputo poi ricompattarsi e prendere sul mercato calciatori molto interessanti. Non credo ci sia una favorita ma potranno esserci delle sorprese da squadre che tutti davano per sfavorite per quanto accaduto sul mercato e invece.. Vedo il Napoli che per come gioca e ha costruito la squadra sarà difficile da contenere.

Kvara? Per marcarlo se vai one to one qualche difficoltà te la crea, però come squadra ci si può difendere anche contro giocatori così forti. Hanno sostituto un elemento con quelle caratteristiche e hanno aggiunto anche qualcosa in più. E' libero di testa, è spensierato e porterà più frutti di quel che la gente si aspettava. Il Milan? Sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato. Vediamo che concentrazione ci sarà da parte del gruppo".