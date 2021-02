Legrottaglie: "Ne vedremo delle belle, il Napoli contro le grandi cambia atteggiamento"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Nicola Legrottaglie, allenatore, ha parlato di Napoli-Atalanta: "Sarà una partita aperta, credo che vedremo anche delle belle cose stasera. Dipenderà molto dal Napoli e la proposta di Gattuso, di solito il Napoli contro le grandi squadre preferisce di stare sotto la linea della palla e ripartire con i suoi attaccanti veloci.

Giudizi troppo severi su Gattuso? Serve molto più equilibrio nei giudizi nei confronti di un allenatore giovane come Gattuso. Devi anche dargli la possibilità di sbagliare, è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, bisogna essere equilibrati e attendere la fine della stagione per dare un giudizio sul suo lavoro. All’inizio dell’anno quali erano gli obiettivi per questa squadra? Sicuramente era una squadra che poteva lottare per i primi quattro posti ma nessuno pensava che potesse vincere lo scudetto, quindi ad oggi questa squadra è nel piano degli obiettivi. Quando ti mancano tanti giocatori devi cambiare tante cose a livello tattico.

Lite Agnelli-Conte? Dispiace vedere queste scene, ma non possiamo giudicare o condannare da fuori. Penso che in campo a volte può accadere che la tensione fa reagire in maniera eccessiva. Se accade però poi fuori dal campo si può rimediare e risolvere il problema, potrebbe essere un buon esempio anche per i giovani".