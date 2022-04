Leonardi: "Non credo alle parole di Spalletti, il Napoli non mollerà mai"

Pietro Leonardi, ex dirigente di Parma e Udinese, parla così ai microfoni di TMW Radio durante il 'Maracanà Show’.



Il Napoli può arrivare allo Scudetto?

"Prima di questa partita pensavo che, anche vedendo il calendario, fosse favorita. Pensavo potesse arrivare a pari con l'Inter, non credo alle parole di Spalletti. Quando si parla a fine partita non è mai a caso come tutti pensano. Probabilmente ha visto troppo entusiasmo e ha voluto spegnerlo un po', conoscendo Spalletti non mollerà mai”.