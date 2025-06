Lerda: "Ho allenato Lucca e posso dire una cosa. Al Napoli farebbe bene"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Franco Lerda, allenatore del Potenza ed ex allenatore di Lucca a Vicenza: “L’equilibrio in uno spogliatoio è importante tanto quello sul campo. Un giocatore di prima fascia porta l’allenatore a gestire situazioni che possono non essere piacevoli ecco perché preferisco sempre giocatori bravi, ma non campioni. Lucca conosce il calcio italiano, ha una fisicità importante e nelle partite difficili da sbloccare può essere molto utile. Lucca nonostante la sua fisicità, ha qualità tecniche, controlla bene la palla, vede la porta, calcia con entrambi i piedi e credo che possa fare bene nel Napoli.

Conte ha fatto un capolavoro quest’anno, è stato bravissimo, ma il Napoli è forte per cui mi sorprende più lo scorso campionato che questo in cui ha vinto lo scudetto. Il prossimo anno, la Juve avrà ancora da lavorare, al pari del Milan, l’Inter è da puntellare ecco che il Napoli partirà da favorita nonostante gli impegni saranno maggiori avendo da disputare anche la Champions.

L’Inter ha dimostrato in questi anni che anche dal punto di vista dirigenziale ha fatto qualcosa di eccelso perchè in 4 anni 2 finali di Champions non è da tutti. Col budget che aveva, ha fatto i salti mortali. Credo che Fabregas continuerà al Como dove avrà modo di migliorarsi e migliorare la squadra. L’Inter ha un certo blasone, ma ha bisogno di un restyling e sinceramente non so chi possa allenarla il prossimo anno. Non tutti gli allenatori sono da Inter”.