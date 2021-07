Lino Banfi "Ho scritto a Mancini, lui e Vialli mi hanno fatto piangere. Dice di aver vinto per me"

Il noto attore Lino Banfi, trasformatosi in una sorta di padrino spirituale dell'Italia all'Europeo, ha così parlato di alcuni divertenti retroscena che lo legano al gruppo azzurro, parlando ai microfoni di Rai 1: "La cosa bella è stata il messaggio la sera prima della Turchia a Chiellini, dicendo che se Immobile avesse segnato avrebbe dovuto dire 'porca puttena' davanti alla telecamera. Questo Europeo ha fatto da collante alla razionalità e al nazionalismo che dentro abbiamo, ma non usiamo bene. Ho mandato un messaggio a Mancini dicendogli che lui e Vialli mi avevano commosso, che avevo pianto. Mi ha risposto che questa vittoria era per me e per tutti gli italiani".