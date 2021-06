Lino Banfi ironico: “Mancini deve puntare sulle tre ’S’. Dal prossimo anno via al coro…”

Lino Banfi, noto attore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Roberto Mancini, domani deve puntare sulle tre "s". saettata, sinistra, Spinazzola. Il coro ''porca puttena” è diventato un cult. Mi ha chiamato persino mio figlio dicendomi che tutto quello che avevo detto stava succedendo. Non me lo aspettavo davvero, invece Immobile ha avuto il coraggio di farlo. Poi ha segnato Insigne e l’ha ripetuto. Adesso aspetto un terzo napoletano, Donnarumma, ma lui non segna, quindi dubito che lo faccia. Ho sentito che l'anno prossimo faranno un vero e proprio coro allo stadio: “Po-po-porca puttena”. Spalletti? E’ un bravo allenatore, poi è senza capelli quindi lo amo per questo”.