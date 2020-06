Lione, Aulas e la Champions: "Juve super favorita, porterò la squadra a Lourdes"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, con il numero uno dei transalpini che per prima cosa ha parlato dell'enorme danno economico dovuto allo stop "drammatico" della Ligue 1. La perdita sarà di 1,2 miliardi di euro e lo stesso Aulas ha puntato il dito contro la UEFA che a suo parere avrebbe dovuto minacciare sanzioni più severe, mentre in Francia hanno prevalso interessi individuali.

Parole poi anche sulla sfida alla Juventus in Champions League: "I bianconeri sono super favoriti ma noi riavremo Depay. Prima della gara di agosto porterò i giocatori a Lourdes. La Juve arriverà in forma, mentre noi non sappiamo nemmeno se potremo giocare un'amichevole".