Lippi a Sky: "Gattuso importante nella rinascita di Insigne, ora è tornato determinante"

Marcello Lippi, ex ct della nazionale italiana campione del Mondo, ha commentato la prova di Insigne e l'impatto di Gattuso sul capitano del Napoli: "Quando un tecnico ti dà fiducia è un messaggio importante per un giocatore. Rino è un grande in questo, ha preso una squadra in un momento difficile, sembrava un ciclo difficile ed ha rigenerato tutti alla sua maniera, ogni tanto lascia qualcuno in tribuna pur convocandoli. Lui ha questa gestione psicologica, Insigne era dato per finito, non aveva più niente da fare mentre è tornato determinante in un contesto organizzato perché Rino non è solo psicologo o grintoso ma dà organizzazione, gioca un bel calcio, palleggia il giusto senza buttarla via e quest’anno sale velocemente perché ha anche chi attacca la profondità, ha ritrovato le giocate con Callejon con Lozano ed è giusto che Insigne lo riconosca”.