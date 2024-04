Lite furiosa di Chiariello in difesa di Meret: “La mia onestà intellettuale non si tocca!”

Lite furibonda nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21 tra i giornalisti Umberto Chiariello e Marco Giordano.

Lite furibonda nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21 tra i giornalisti Umberto Chiariello e Marco Giordano. Ad accendere la discussione il voto in pagella dato da Chiariello a Meret: 6,5 e migliore in campo contro l’Atalanta.

Giordano: “Prendo ad esempio due episodi, il gol del 2-0 dell’Atalanta e il tiro deviato da Osimhen che poteva essere gol. Sul gol di Scamacca Meret spinge come ha spinto Carnesecchi? Metto al confronto i due portieri, hanno la stessa spinta? No, e allora Meret che fa degli ottimi interventi è da 6, il 6,5 dato da Chiariello è perché c’ha la passione per Meret".

La replica infuriata di Chiariello: “Questo è un modo di fare pessimo giornalismo, prima di tutto perché sei scostumato. Perché stai mettendo in dubbio la mia onestà intellettuale e non te lo concedo! Perché l’onestà intellettuale non me la tocchi! Non te lo permettere! Marco, chiudiamo un rapporto personale. La prossima volta che metti in dubbio la mia onestà intellettuale con me hai chiuso! Punto due, hai detto una ca**ata clamorosa! Perché il tiro di punta di Osimhen è lentissimo, Carnesecchi ha il tempo di stendersi e col colpo di reni di buttarla sul palo. Il tiro di Scamacca è un tiro dal limite forte e teso che va nell’angolino. Ma come fai ad equiparare due cose totalmente diverse! Non è un punto di vista, ma di chi ne capisce e di non capisce!”

Interviene la conduttrice Titti Improta per cercare di calmare gli animi: “Sono costretta a dissociarmi da tutto quello che succede qui dentro, perché certi toni non sono ammissibili. Detto questo andiamo in pubblicità adesso, ci calmiamo e continuiamo a confrontarci con toni pacati, come abbiamo sempre fatto”.

Chiariello chiude dicendo: “Io però me ne vado, adesso me ne vado”.