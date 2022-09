Lite furiosa Spalletti-Auriemma: "Quando avrei detto che ho litigato con tutto lo spogliatoio?"

Auriemme replica: "Quando avrei detto quelle cose? Mi porti le registrazioni audio..."

Accesso battibecco in confenrenza stampa tra il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e il giornalista Raffaele Auriemma. L'allenatore alla presenza del giornalista napoletano nella sala conferenze domanda infastidito: "Quando avrei detto che io ho litigato con tutto lo spogliatoio? Lei me lo deve dire, ha trovato un cliente scomodo. Lei è un anno e mezzo che parla di me, lei non si fa mai vedere e poi parla di me".

