Liverpool, Klopp esalta il Napoli: "Amo il calcio che sta facendo Spalletti, non vedo l'ora di giocare!"

È stimolante affrontare una squadra così in forma? E' una delle domande poste a Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Questa la risposta dell'allenatore del Liverpool: "Amo il calcio, mi piace tantissimo quello che stanno facendo. Da quando li abbiamo affrontati ho visto diverse gare loro e giocano bene, non c'è niente da dire. Però non ho paura, rispetto quello che stanno facendo e Spalletti rispetta noi. Quando vinci così tante gare non sai mai come sarà la prestazione nella partita successiva, non vedo l'ora di giocare questa gara".