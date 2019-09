Liverpool, Klopp sugli spogliatoi: "Ho visto delle foto, non è il massimo ma credo che sistemeranno tutto"

Intervenendo in conferenza stampa, Jurgen Klopp è stato interrogato anche sulle condizioni dello spogliatoio dello Stadio San Paolo (in realtà erroneamente perché i lavori non hanno toccato lo spogliatoi ospiti): "Penso che sistemeranno tutto. Ho sentito diverse cose, ho visto delle foto, ma non il live streaming. Qualcuno, quindi, può averle fatte lo scorso maggio. Sono fiducioso, penso che risolveranno la situazione in qualche modo e che riusciremo ad avere un posto in cui fare la doccia e cambiarci. Non voglio creare un caso. Se devo pensare alle foto che ho visto, non credo che sarà il massimo. Possiamo soltanto andare lì, accettare le circostanze e giocare a calcio", riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport.