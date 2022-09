Liverpool, Robertson: "Napoli di gran lunga migliore. Dobbiamo svegliarci, non possiamo giocare così!"

Il terzino sinistro del Liverpool Andrew Robertson ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo il ko al Maradona contro il Napoli.

Il terzino sinistro del Liverpool Andrew Robertson ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo il ko al Maradona contro il Napoli: "Eravamo troppo aperti. Non puoi venire in un posto del genere e non rimanere compatti. Noi abbiamo avuto chances durante la partita, anche loro hanno avuto occasioni, ma erano di gran lunga la squadra migliore. Troppe volte hanno avuto spazio per venirci incontro e crearci problemi".

L'autocritica di Roebrtson: "Se giochi in Champions League non puoi essere lasciare tutto questo spazio all'avversario. Non è stato da noi. Abbiamo meritato la sconfitta, anche se abbiamo avuto buone occasioni.

Troppi spazi per il Napoli? Bisogna essere pronti a combattere. Non eravamo abbastanza vicini da noi, non ci siamo sostenuti a vicenda. Hanno colpito un palo nel primo minuto, poi hanno avuto due rigori e dopo un po' eravamo sotto di 3-0. Abbiamo avuto anche due buone occasioni per rimediare, ma non è bastato. Ora dobbiamo svegliarci perché non possiamo più giocare in questo modo".