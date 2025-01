Lo juventino Brosio: "Conte ha una fede forte, è andato anche a Medugorje"

Paolo Brosio, giornalista di fede juventina, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sinner come Conte? Conte è stato un grande campione, come carattere è diverso da Sinner perchè è molto più esplosivo. Sinner è un glaciale, nella storia del tennis ce ne sono pochissimi come lui. Conte è stato un ottimo giocatore ed è un allenatore eccezionale, è un trascinatore. Avete preso un grande allenatore. Conte aveva lo stile Juventus da calciatore e dava un senso di impenetrabilità alla difesa.

Thiago Motta? Il problema della Juve è che non fa goal, nel calcio è fondamentale non prenderle ma anche darle. Non sono contento della mia Juventus che ha speso una barca di soldi e si ritrova con un attaccante di alto livello ma che è inutilizzato. Non avrei smontato tutto, a Torino arriva un giocatore nuovo ogni cinque minuti. Conte invece riesce a trasmettere il suo carattere nelle squadre che allena, il Napoli ha un’identità ed un senso forte di collaborazione tra i calciatori. Io sono un amico di Antonio Conte da quando seguivo la sua Juventus. Conte ha una fede forte, va in chiesa perchè lo sente nel cuore. E’ andato anche a Medugorje non per scaramanzia, la sua fede la sente molto. Conte ha una famiglia forte, ha una moglie speciale”.