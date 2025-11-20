ADL rinviato a giudizio, Capuano: "Chiné spieghi o si dimetta! Disparità con la Juve insopportabile"

Il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli sono stati rinviati a giudizio dal GUP del Tribunale di Roma. Il provvedimento riguarda alcune operazioni considerate sospette, in particolare l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. I Pubblici Ministeri contestano il reato di falso in bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021. L’operazione Osimhen, che coinvolse anche Karnezis e i tre giovani Liguori, Palmieri e Manzi, secondo l’accusa avrebbe gonfiato artificialmente i valori attraverso plusvalenze fittizie. Sul piano sportivo, però, il Procuratore Chinè ha già archiviato il caso. Il processo è stato fissato per il 2 dicembre 2026.

Sul tema si è espresso su X Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24: “Credo che Chiné dovrebbe spiegare in maniera chiara e trasparente come è possibile che per la giustizia sportiva non ci sia bisogno di un processo per la vicenda Osimhen. Oppure dimettersi. La disparità di approccio rispetto al caso Juventus è insopportabile. Non parlatemi delle differenze, sono chiare. Il problema è passare da un processo sommario al nulla nemmeno a fronte di documenti che un giudice decide sufficienti per un rinvio a giudizio”.