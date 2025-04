Lo juventino Gentile boccia Giuntoli: "Con rispetto per Napoli, qui è diverso. Su Conte..."

"Se sono più deluso da Koopmeiners (51 milioni), Douglas Luiz (50) o Nico Gonzalez (33)? Non mi piace fare nomi, però certe delusioni sono sotto gli occhi di tutti. Vale il discorso fatto per Thiago Motta e il Bologna. Con tutto il rispetto per il Napoli, la Juventus è un club differente. E a Torino devi sempre provare a vincere". Senza troppi giri di parole Claudio Gentile, ex difensore bianconero da sei scudetti e dell'Italia Mundial di Bearzot, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha provato ad esaminare la situazione corrente in casa bianconera dopo l'esonero di Motta e l'arrivo di Tudor.

Forse il Conte bis in panchina potrebbe risollevare la Juventus? "Antonio è un vincente - ha spiegato Gentile - e conosce la Juventus come pochi, il suo ritorno sarebbe positivo. È sempre utile e prezioso avere persone che sanno spiegare ai giocatori dove si trovano e che maglia indossano". Per quanto concerne i rumors riguardanti Tonali, grande obiettivo della dirigenza: "Sarebbe un bel rinforzo, italiano. E sono convinto che alla Juventus diventerebbe ancora più forte".

Precisando in secondo luogo: "Ma di acquisti di spessore ne serviranno almeno uno per reparto per tornare a lottare fin da subito per lo scudetto. Una nuova rivoluzione non sarebbe da Juve, però bisognerà alzare il livello della squadra". Invece sullo scenario di Tudor in bilico tra permanenza e addio in base alla Champions, Gentile ha sentenziato: "Tudor è a Torino da poche partite e alla Juventus un allenatore viene giudicato in base ai risultati: vediamo alla fine dove sarà arrivato, è ancora presto".